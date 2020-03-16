شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب المعارض لـ"أردوغان" يتقدم فى 9 بلديات بتركيا من أصل 12 بلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل حزب الشعب الجمهوري في تركيا، مراتب متقدمة في أحدث استطلاعات الرأي حول أنجح البلديات في 20 محافظة تركية باستثناء إسطنبول، وذلك بعد مرور عام على إجراء الانتخابات المحلية في مارس 2019.

وقالت منصات تركية معارضة إن نتائج الاستطلاعات التي أجرتها مؤخرًا شركة "سونار" للأبحاث، حول أنجح 12 بلدية في 20 محافظة تركية باستثناء محافظة إسطنبول، أظهرت تقدم حزب الشعب المعارض في 9 بلديات من أصل 12 بلدية، بينما حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على مرتبتين فيما حصل حليفه الحركة القومية على مرتبة واحدة.

واحتلت رئاسة بلدية تشوكوروفا التركية، التي فاز بها خلال انتخابات العام الماضي، سونار تشتين التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض، المرتبة الأولى بين البلديات الـ12 بنسبة 76.5%.

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كان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي مُحرم أركاك، أكد أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحبس الصحفيين لأنهم يمارسون مهنتهم ويؤدون دورهم في خدمة الشعب، مؤكدًا أن النظام الحالي يكره الصحافة الحرة.

وأوضح مُحرم أركاك، في تصريحات له نشرها موقع تركيا الآن أن مهمة الصحافة هي خدمة الشعب وليس المسؤولين. ولا يجب أن ننسى هذا أبدًا. فإذا لم تكن الصحافة حرة، إذن فالمجتمع أيضًا ليس حرًا. يوجد اليوم صحفيون في السجن فقط لأنهم يؤدون مهنتهم.

وذكر مُحرم أركاك أنه ألتقى باريش وزملاءه وشارك معهم الهموم، معربًا عن أمله أن تتوقف الاعتقالات غير العادلة في أقرب وقت ممكن. قائلًا :"مع الاسف إن المشكلة الأساسية التي نواجهها اليوم هي الابتعاد عن دولة القانون،وشدد على أنه "لا ينبغي تسييس القضاء المحترم والقوي والمستقل والمحايد، ولا ينبغي أن يُستخدم القضاء كسلاح ضد المعارضين.