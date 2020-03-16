شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يطلق حملة "احمى نفسك.. احمى بلدك" للتوعية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، والمحاسب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، حملة توعية للحد من الإصابة بفيروس كورونا تحت عنوان "احمي نفسك.. احمي بلدك".

وأعلن الحزب فى بيان رسمى، عن توزيع بوسترات توعية لمواجهة الفيروس مع توزيع بعض المطهرات وشرح كيفية استعمالها للمواطنين.

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كما أعلن الحزب أيضا، عن تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات لتشمل كل قسم ووحدة حزبية، وأنه سوف يكون هناك اتصال بين مسئول الغرفة واقرب مستشفى حميات أو وحدة صحية وبين مديرية الصحة بالمحافظة للمتابعة الفورية والإبلاغ عن الحالات.

وأعلن الحزب في بيانه، أنه سوف يتم تحديد رقم هاتف للتواصل عبر المكالمات الصوتية أو عن طريق الواتس مع كل مسئول غرفة من الغرفة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار 24 ساعة يوميا.

وأوضح النائب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، أن الغرفة ستكون مسئولة عن تلقى الشكاوى والرد على الاستفسارات، والتواصل مع وزارة الصحة لتوصيل الشكاوى للجهات المختصة، والعمل على حلها بشكل فورى.