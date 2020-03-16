الإمارات تدعو مواطنيها المسافرين للخارج إلى العودة للبلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

دعت وزارة الخارجية في الإمارات، المواطنين المسافرين خارج الدولة، إلى العودة إلى أرض الوطن نظرًا لصعوبة السفر، في ظل الإجراءات التي تتخذها الدول ومنها حظر السفر، مع تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وكانت سفارة الإمارات في نيودلهي قد دعت المواطنين إلى عدم السفر إلى جمهورية الهند في الوقت الراهن، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أمس الأحد، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع الإجمالي بالدولة إلى 98 حالة إصابة.