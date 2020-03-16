الأردن تعلن ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا إلى 29 مصابًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 29 حالة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

صعّدت الحكومة الأردنية من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، الإثنين، مع تسجيل 29 إصابة مرشحة للزيادة، بعد وصول آلاف الأردنيين عبر مطار الملكة علياء الدولي، الذي ستعلق رحلاته، بداية من الثلاثاء حتى إشعار آخر.