لجان خاصة لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا بفنادق وشركات ومطارات الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وجهت نائبة محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، اليوم الإثنين، قطاع الصحة بالمحافظة، بسرعة تشكيل لجان للمرور على الفنادق والشركات والمطارات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وإجراءات التعقيم والفحص، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

كما وجهت حنان، خلال اجتماع موسع بقاعة الاجتماعات بديوان مديرية الصحة بالمحافظة بمدينة الخارجة، مع قيادات مديرية الصحة بالمحافظة في حضور الدكتور أحمد محروس وكيل الوزارة، بعرض الموقف وآخر المستجدات أسبوعيًا، للتقييم وفقًا للخطة الموضوعة.

كما وجهت نائب المحافظ، الشكر للكوادر الطبية بالمحافظة على المجهود المبذول والمسئولية الملقاة على عاتقهم، كما تم استعراض خطة الطوارئ ومواجهة الأزمات واستعدادات قطاع الصحة بالمحافظة للتعامل مع الأزمة من خلال تكثيف التوعية بطرق الوقاية ومكافحة العدوي وتجهيز كافة المستشفيات بالمستلزمات والأدوية والتجهيزات اللازمة.

ووجهت نائب المحافظ بتكثيف حملات التفتيش الصيدلي والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية ومحاربة محاولات رفع الأسعار، كما وجهت بتكثيف حملات التوعية للمواطنين بكافة فئاتهم من خلال المواد الإعلامية التي تحمل الإرشادات الصحية للوقاية ومكافحة المرض وتسجيلها على إسطوانات لتوزيعها على الطلاب بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وكذلك تنفيذ نماذج محاكاة للأزمات وتدريب الفريق الطبي على كيفية التعامل معها بالإضافة إلى تفعيل التواصل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل المختلفة للإجابة على التساؤلات والرد علي الشائعات.