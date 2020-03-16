مجموعة السبع تؤكد التزامها بالقيام بكل ما هو ضروري لمكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أكد قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التزامهم بالقيام بـ"كل ما هو ضروري" للتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقالوا إنهم سيعملون على تعزيز التعاون فيما بينهم، بما في ذلك "اتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة الحدود".

وقالت الدول السبع إنها سوف "تجمع البيانات الخاصة بالأوبئة وغيرها" لمكافحة الفيروس بشكل أفضل.

وقال بيان مشترك "في الوقت الذي قد تتطلب فيه التحديات الراهنة إجراءات طوارئ وطنية، مازلنا ملتزمين باستقرار الاقتصاد العالمي"، وسيعمل وزراء المالية على تنسيق الإجراءات، وكذلك البنوك المركزية، بشكل أسبوعي.

وأضافت مجموعة الدول السبع "نحن عازمون على تنسيق الإجراءات والقيام بكل ما يلزم، باستخدام كل أدوات السياسة من أجل تحقيق نمو قوي في اقتصاديات مجموعة السبع والحماية من المخاطر السلبية".