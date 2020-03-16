مسؤول إيراني: العقوبات الأمريكيّة لا تستثني حتى الأدوية في هذه الظروف الصعبة

وكالات- انتقد مسؤول إيراني بشدة العقوبات الأمريكية المفروضة على ايران، والتي وصفها بأنها "لا تستثني حتى الأدوية في هذه الظروف الصعبة" التي تكافح فيها إيران للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم، الاثنين 16 مارس 2020، عن مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت انتقاده لـ"السلوك العدائي واللاإنساني للإدارة الأمريكية في فرض العقوبات الشاملة على الشعب الإيراني، والتي لم تستثن حتى الأدوية في هذه الظروف الصعبة".
وقال إن "قادة أمريكا ورغم تصريحاتهم المخادعة لم يسمحوا لنا في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها الشعب الإيراني فيروس كورونا، حتى ببيع النفط لتوفير الأدوية للمرضى".
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن بلاده "قدمت عروضا" لطهران بشأن تقديم مساعدة فنية لها فيما يتعلق بالتعامل مع تفشي الفيروس.
وأعلنت إيران أمس ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 724 حالة والإصابات إلى نحو 14 ألفا.
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