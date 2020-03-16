الإمارات: تأجيل حفلات الأعراس والفعاليات الاجتماعية مؤقتا اعتبارا من الأربعاء

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات إلى تأجيل إقامة جميع حفلات الأعراس والفعاليات الاجتماعية بشكل مؤقت، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل ولمدة أربعة أسابيع، على أن يتم إعادة التقييم والمراجعة بناء على مستجدات وضع الصحة العامة في حينه.



وأوضحت الوزارة والهيئة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن القرار يأتي تماشيا مع التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة من قبل