وفاة المعماري الإيطالي الشهير فيتوريو جريجوتي بكورونا

قضى المعماري الإيطالي الشهير فيتوريو جريجوتي أمس الأحد نحبه في مستشفى سان جيوزيبي بمدينة ميلانو بعد إصابته بالتهاب رئوي، عن عمر 92 عاما، بسبب فيروس كورونا.



وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن زوجة المعماري الشهير ماريانا ماتزا، تتلقى بدورها الرعاية الطبية في نفس المستشفى، دون أن توضح طبيعة حالتها.

ويشتهر فيتوريو جريجوتي بالعديد من الأعمال حول العالم مثل مسرح ديجلي اركيمبولدي في ميلانو، بينما ترجع شهرته وارتباطه بكرة القدم، إلى تصميمه ملعب "لويجي فيراريس" في مدينة جنوى الإيطالية، وذلك عندما تم هدم الملعب بالكامل وإعادة تشكيله استعدادا لاستضافة إيطاليا كأس العالم 1990.

Advertisements

كما ساهم المعماري الإيطالي الشهير في تصميم ملعب "يويس كومبانيس"، أو المعروف بـ"الملعب الأولمبي في برشلونة".

ويعتبر "يويس كومبانيس" هو الملعب الرئيسي الذي جرت فيه منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 في مدينة برشلونة.

وكذلك صمم فيتوريو جريجوتي ملعب مراكش في المغرب، وهو ملعب متعدد الاستخدامات مثل مباريات كرة القدم ولديه القدرة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية، وبدأ تشييده في عام 2003 وتم افتتاحه في يناير 2011.