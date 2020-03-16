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المغرب تقرر إغلاق المقاهي والمطاعم بسبب كورونا

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أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الإثنين، إغلاق المقاهي، والمطاعم، والقاعات السينمائية، والمسارح، وقاعات الحفلات والرياضية بالمملكة حتى إشعار آخر اعتبارا من مساء اليوم، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي

فيروس المستجد.

وأوضحت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء المغربية في بيان، أن هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية

للمواطنين، وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل، مؤكدة الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق المغربية بالمواد التموينية الأساسية.

كما أهابت وزارة الداخلية المغربية بالمواطنين الإسهام بمسؤولية مع مختلف التوجيهات والإجراءات المتخذة لتدابير هذا الطارئ الاستثنائي، والعمل على تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة.

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