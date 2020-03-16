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ماكرون يعلن منع التنقل في فرنسا بدءًا من الغد

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين في كلمة عبر التلفزيون منع التنقل غير الضروري اعتبارا من ظهر الغد الثلاثاء للحد من تفشي

وباء المستجد في البلاد.

وقال ماكرون "اعتبارا من ظهر غد ولمدة خمسة عشر يوما على

الأقل، سيتم الحد من تنقلاتنا في شكل كبير جدا"، مشددا على "معاقبة" أي انتهاك لهذا القرار ومعلنا أيضا إرجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في 22 مارس.
 
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