بسبب كورونا.. روسيا تعلق دخول الأجانب إلى أراضيها

قررت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، تعليق دخول الأجانب إلى أراضيها مؤقتًا وذلك بسبب تفشي فيروس تفشي فيروس كورونا ، حيث سيتم ذلك من من 18 مارس إلى 1 مايو. وتضن القرار بأن لن تسري قيود الدخول على سائقي الشاحنات والدبلوماسيين والمقيمين الدائمين في روسيا.

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