بسبب كورونا.. بكين تهدد واشنطن: سنرد على محاولتكم لتلطيخ سمعتنا

أعربت بكين عن رفضها القاطع لأي محاولات أمريكية لتشويه سمعة الصين وتلطيخ جهودها في مكافحة فيروس كورونا، وأكدت استعدادها للتصدي للإجراءات الأمريكية.
وقال يانغ جيتشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية
وأضاف: «الجانب الصيني يعلن للجانب الأمريكيأن أي نية للتشهير وتشويه سمعة الصين لن تنجح، وأي أعمال من شأنها الإضرار بمصالح الجانب الصيني سيتم الرد عليها من بكين».
وأشار إلى أن الصين، «تحث الولايات المتحدة على تعزيز التعاون مع الصين والمجتمع الدولي من أجل ضمان الأمن الدولي في مجال الصحة العامة، وعلى أساس مصالح وإرادة شعبي البلدين».
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