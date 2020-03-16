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بسبب كورونا.. بكين تهدد واشنطن: سنرد على محاولتكم لتلطيخ سمعتنا

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أعربت بكين عن رفضها القاطع لأي محاولات أمريكية لتشويه سمعة الصين وتلطيخ جهودها في مكافحة فيروس ، وأكدت استعدادها للتصدي للإجراءات الأمريكية.

 

وقال يانغ جيتشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية

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الأمريكي مايك بومبيو: «يواصل بعض السياسيين الأمريكيين محاولاتهم تشويه سمعة الصين وجهودها في منع انتشار المرض والسيطرة عليه، مما يثير سخط الشعب الصيني واستنكاره».

 

وأضاف: «الجانب الصيني يعلن للجانب الأمريكي

أن أي نية للتشهير وتشويه سمعة الصين لن تنجح، وأي أعمال من شأنها الإضرار بمصالح الجانب الصيني سيتم الرد عليها من بكين».

 

وأشار إلى أن الصين، «تحث الولايات المتحدة على تعزيز التعاون مع الصين والمجتمع الدولي من أجل ضمان الأمن الدولي في مجال الصحة العامة، وعلى أساس مصالح وإرادة شعبي البلدين».

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