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الرئيس الفرنسي يقرر اغلاق الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي بسبب كورونا

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قال إيمانونيل ماكرون، الرئيس الفرنسي، إنه قرر تشديد الإجراءات بداية من الغد عبر تقليص التنقل والتجول في الفضاءات العامة في إطار مكافحة فيروس .

 

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يأتي ذلك  في الوقت  الذي قررت فرنسا  تشديد الإجراءات

بداية من الغد عبر تقليص التنقل والتجول في الأماكن العامة لمدة 15 يوما، متابعا ماكرون:" قررنا تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية، والحد من تنقلات المواطنين لمدة 15 يوماً للتخفيف من انتشار فيروس كورونا"

 

وشدد على أنه لن نسمح بانهيار أي مؤسسة اقتصادية ولن يبقى أي فرنسي دون موارد وسنؤجل دفع كل القروض البنكية ، مضيفًا: بداية من منتصف نهار الثلاثاء سنغلق الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي لفترة شهر.

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