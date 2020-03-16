جونسون: إصابات كورونا قد تتضاعف خلال أيام

قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، إن الوقت قد حان لوقف الاتصال غير الضروري مع الآخرين، لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأكد جونسون، في مؤتمر صحفي بثته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الإثنين، أن الأمر مهم على وجه الخصوص بالنسبة للأشخاص فوق سن السبعين، والسيدات الحوامل، وهؤلاء الذين لديهم ظروف صحية.

وأضاف جونسون، أنه ينبغي على أي شخص يعيش مع شخص يعاني من السعال أو لديه ارتفاع في درجات الحراة أن يبقى بالمنزل لمدة 14 يومًا، كما حث المواطنين على العمل من

منازلهم، وتجنب التواجد في الحانات والنوادي والمسارح ووقف جميع رحلات السفر غير الضرورية.

وأشار جونسون إلى أن النصائح الجديدة مبنية على حقيقة أن المملكة المتحدة "تقترب في الوقت الحالي من الجزء المتعلق بالنمو السريع للمنحنى التصاعدي لعدد حالات المصابين بفيروس كورونا، وبدون إجراءات صارمة فإنه قد تتضاعف الحالات كل خمسة أو ستة أيام".

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وأوضح جونسون أنه من أجل إبطاء الانتشار في لندن، فإنه من المهم أن يولي سكانها اهتمامًا خاصًا لما

نقوله.

ولفت جونسون إلى أنه من الواضح في الوقت الحالي أن ذروة وباء كوفيد-19 تأتي بسرعة في بعض أجزاء من البلاد أكثر من أخرى، مشددًا على أنه ينصح بعدم زيارة الأماكن العامة بعد الآن، ملوحًا "لدينا القوة في حالة الضرورة بفرض ذلك لكن لا أعتقد أنه ستكون هناك حاجة لاستغلال تلك القوة".

وتابع جونسون: "نعتقد أن هذه هي حزمة التدابير الصحيحة، حيث إننا نصعد لأعلى في المحنى، فعندما يتعلق الأمر بحظر التجوال، فنبقي على جميع الإجراءات تحت المراجعة".

كما حذر جونسون من المحتمل أن تكون ضربة قوية للاقتصاد، فإذا عملنا سويًا يمكننا التأكد من أنها مشكلة قصيرة المدى، مؤكدًا، أن اقتصاد البريطاني سيتعافى في نهاية المطاف لأن الأساسيات قوية.