ردت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الاثنين، على سؤال حول المدة المنتظر أن تستمر خلالها القيود والحظر المفروض من الحكومة؛ لمواجهة أزمة فيروسكورونا المستجد (كوفيد19-).
جاء ذلك في تصريحات لميركل بعد انتهاء جلسة لجنة متابعة أزمة كورونا التابعة لمجلس الوزراء الألماني،حيث قالت المستشارة الألمانية: "كلما زاد التزام كل واحد بهذه الشروط وهذه القواعد، تجاوزنا هذه المرحلة بصورة أسرع".
كانت ميركل أعلنت عن حظر رحلات العطلات الخارجية والداخلية للألمان بغرض الحد من انتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل عن كورونا: كلما التزمنا بالقواعد تجاوزنا المرحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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