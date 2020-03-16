ميركل عن كورونا: كلما التزمنا بالقواعد تجاوزنا المرحلة

ردت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الاثنين، على سؤال حول المدة المنتظر أن تستمر خلالها القيود والحظر المفروض من الحكومة؛ لمواجهة أزمة فيروس

جاء ذلك في تصريحات لميركل بعد انتهاء جلسة لجنة متابعة أزمة كورونا التابعة لمجلس الوزراء الألماني،

حيث قالت المستشارة الألمانية: "كلما زاد التزام كل واحد بهذه الشروط وهذه القواعد، تجاوزنا هذه المرحلة بصورة أسرع".

كانت ميركل أعلنت عن حظر رحلات العطلات الخارجية والداخلية للألمان بغرض الحد من انتشار الفيروس.