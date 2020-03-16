أمريكا تهدد بالدفاع عن قواتها في العراق

تبني الهجوم
وبعد يوم على استهداف قاعدة التاجي العراقية للمرة الثانية، ظهر مساء فصيل جديد حمل اسم «عُصبة الثائرين»، متبنيا الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت القاعدة شمال العاصمة بغداد. وكانت القاعدة التي تضم قوات أمريكية وبريطانية، تعرضت لهجومين خلال 3 أيام، مما أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين وبريطاني وإصابة آخرين، في الهجوم الأول، في حين أدى الهجوم الثاني، إلى إصابة عنصرين من الدفاع الجوي العراقي بجروح خطيرة. وزعم بيان للعصبة أن هجماته تلك، هي الأولى في سياق الرد على اغتيال واشنطن لأبومهدي المهندس، وقائد فيلق القدس فجر الثالث من يناير.
انهيار التفاوض
في الوقت الذي كانت تترقب فيه الأوساط السياسية والشعبية، اتفاق الكتل على مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة، أعلن تحالف سائرون انهيار مفاوضات اللجنة السباعية. وقال رئيس كتلة التحالف نبيل الطرفي في بيان: إن اللجنة السباعية لم تتوصل إلى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية، ودعت رئيس الجمهورية إلى ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف.
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