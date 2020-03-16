أمريكا تهدد بالدفاع عن قواتها في العراق

بينما أعلن تحالف سائرون انهيار مفاوضات تشكيل الحكومة، حذّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بغداد من أن الولايات المتحدة سترد «كما يجب» على أي استهداف جديد للأمريكيين، بعد ما تعرّضت قاعدة عسكرية تؤوي جنودا أمريكيين في العراق لسلسلة هجمات هذا الشهر. وقال بومبيو في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي، الأحد: إن «الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي هجمات أو تهديدات لحياة الأمريكيين، وإنه على الحكومة العراقية الدفاع عن عناصر التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد المتطرفين»، داعياً إلى ضرورة محاسبة الجماعات المسؤولة عن هذه الهجمات.

تبني الهجوم

وبعد يوم على استهداف قاعدة التاجي العراقية للمرة الثانية، ظهر مساء فصيل جديد حمل اسم «عُصبة الثائرين»، متبنيا الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت القاعدة شمال العاصمة بغداد. وكانت القاعدة التي تضم قوات أمريكية وبريطانية، تعرضت لهجومين خلال 3 أيام، مما أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين وبريطاني وإصابة آخرين، في الهجوم الأول، في حين أدى الهجوم الثاني، إلى إصابة عنصرين من الدفاع الجوي العراقي بجروح خطيرة. وزعم بيان للعصبة أن هجماته تلك، هي الأولى في سياق الرد على اغتيال واشنطن لأبومهدي المهندس، وقائد فيلق القدس فجر الثالث من يناير.

انهيار التفاوض

في الوقت الذي كانت تترقب فيه الأوساط السياسية والشعبية، اتفاق الكتل على مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة، أعلن تحالف سائرون انهيار مفاوضات اللجنة السباعية. وقال رئيس كتلة التحالف نبيل الطرفي في بيان: إن اللجنة السباعية لم تتوصل إلى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية، ودعت رئيس الجمهورية إلى ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف.