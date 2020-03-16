بايدن وساندرز ينتقدا ترمب



وجّه المرشحان جو بايدن وبيرني ساندرز لبعضهما انتقادات حول خياراتهما السياسية السابقة، خلال أول مناظرة تلفزيونية بينهما في سياق حملة الانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، إلا أنهما توحّدا لمهاجمة طريقة إدارة الرئيس دونالد ترمب في مواجهة وباء كورونا المستجدّ. وتعهّد المرشح المعتدل جو بايدن، باختيار امرأة لتكون مرشّحة لمنصب نائب الرئيس من أجل مواجهة ترمب خلال الانتخابات الرئاسيّة في نوفمبر، فيما أكد خصمه ذو التوجه اليساري، أنه سيختار أيضاً "على الأرجح" امرأة لتكون مرشحته لمنصب نائب الرئيس.

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