مركز الملك يواصل أعمال الإغاثة في اليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعماله في اليمن الشقيق، حيث تابعت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 3357 مستفيدا، وعيادة التحصين 164 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 253 فردا، وعيادة الولادة 9 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 505 أشخاص، وقسم الإحالة الطبية مستفيدين اثنين، وعيادة الصحة الإنجابية 195 مريضا، وقسم التغذية العلاجية 77 حالة، وقسم الرعاية الصحية 1369 مريضا. كما أجري الفحص المخبري لـ3815 مريضا، وصرفت الأدوية لـ4126 مريضا.

إصحاح

واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وجرى خلال الفترة من 6 حتى 12 مارس الحالي ضخ 301,000 لتر مياه صحية للخزانات، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 34,614 فردا.

مراجعون في الخوخة

3357

قسم الرعاية التكاملية

164

عيادة التحصين

253

عيادة الجراحة والتضميد

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9

عيادة الولادة

505

قسم التوعية والتثقيف

حالتان

قسم الإحالة الطبية

195

عيادة الصحة الإنجابية

77

قسم التغذية العلاجية