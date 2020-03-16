مركز الملك يواصل أعمال الإغاثة في اليمن

وراجع قسم الرعاية التكاملية 3357 مستفيدا، وعيادة التحصين 164 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 253 فردا، وعيادة الولادة 9 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 505 أشخاص، وقسم الإحالة الطبية مستفيدين اثنين، وعيادة الصحة الإنجابية 195 مريضا، وقسم التغذية العلاجية 77 حالة، وقسم الرعاية الصحية 1369 مريضا. كما أجري الفحص المخبري لـ3815 مريضا، وصرفت الأدوية لـ4126 مريضا.
إصحاح
واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وجرى خلال الفترة من 6 حتى 12 مارس الحالي ضخ 301,000 لتر مياه صحية للخزانات، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 34,614 فردا.
مراجعون في الخوخة
3357
قسم الرعاية التكاملية
164
عيادة التحصين
253
عيادة الجراحة والتضميد
9
عيادة الولادة
505
قسم التوعية والتثقيف
حالتان
قسم الإحالة الطبية
195
عيادة الصحة الإنجابية
77
قسم التغذية العلاجية
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