البرتغال تسجل أول وفاة جراء فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة في البرتغال، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوزيرة مارتا تيميدو، خلال مؤتمر صحفي، إن المريض الذي فارق الحياة كان يبلغ من العمر ثمانين عاماً، وكان يرقد في مستشفى بالعاصمة لشبونة منذ أيام عدة.

وكانت الإدارة العامة للصحة التابعة للحكومة في البرتغال قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفعت من 245 حالة، أمس الأحد، إلى 331 حالة حتى صباح اليوم.

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