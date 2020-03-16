الحكومة الألمانية تدعو للزوم المنازل وتتخذ إجراءات لمواجهة كورونا

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الاثنين، السكان إلى «البقاء في المنازل» وتفادي التواصل عن قرب، فيما أعلنت الحكومة إجراءات صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بالتزامن مع زيادة الحالات المسجلة من الوباء.

وقال الرئيس الألماني، في رسالة مسجلة نشرت على صفحته الإلكترونية، «ابقوا في منازلكم! تفادوا التواصل المباشر!»، مضيفاً أن هذه الإجراءات «ضرورية، أرجوكم احترموها!».

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا 6600 حالة.

جاء ذلك، وفقاً لتحليل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) للأرقام الصادرة عن الولايات الألمانية.

وأوضح هذا التحليل أن أكثر الولايات تضرراً هي ولاية شمال الراين فيستفاليا بحالات إصابة تجاوزت 2400 حالة، تلتها بافاريا بأكثر من 1000 حالة، ثم بادن-فورتمبرج بأكثر من 900 حالة.

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 16 حالة على مستوى ألمانيا.

بدورها، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تحد من التواصل الاجتماعي في محاولة لإبطاء تطور تفشي الفيروس، لكنها قالت إن الحكومة ستحاول تقليص الأثر الاقتصادي لتلك الإجراءات.

وأضافت ميركل، في مؤتمر صحفي، أن معظم المتاجر التي لا تبيع المواد الغذائية ستغلق أبوابها وسيكون على المطاعم أن تعمل لعدد محدد من الساعات، وتضمن وجود حد أدنى من المسافات بين الطاولات. وتابعت قائلة إن زيارات المرضى في المستشفيات ستقتصر على وستغلق المؤسسات الثقافية والترفيهية أبوابها أيضا وسيتوقف السفر لقضاء العطلات، سواء داخلياً أو إلى الخارج، خلال فترة إجراءات الطوارئ.

وأضافت ميركل أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اتفقت على التنسيق لتقليص تأثير الفيروس.