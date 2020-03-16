أقرّت المحكمة الدستورية الروسية، اليوم الاثنين، التعديلات التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين على دستور البلاد.

ونشرت المحكمة الدستورية قرارها على موقعها الإلكتروني والذي اعتبرت فيه أن مشروع التعديل متوافق مع الدستور الروسي.

وأضافت أنها أرسلت القرار إلى الكرملين.

ويفترض إقرار النص نهائياً في "استفتاء شعبي" مقرر في 22 أبريل المقبل.

ووقع فلاديمير بوتين، السبت الماضي، هذا الإصلاح الدستوري الواسع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الدستورية الروسية تقرّ تعديلات اقترحها الرئيس بوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.