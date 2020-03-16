تونس تمنع طائرة إيطالية من الهبوط في مطار قرطاج بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مارس 2020 10:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مارس 2020 10:14 مساءً - مشاركة

منعت السلطات التونسية، اليوم الإثنين، طائرة إيطالية من الهبوط في مطار قرطاج الدولي بالعاصمة، بسبب فيروس كورونا، وتم إجبار الطائرة على العودة إلى روما.

وأحدث منع الطائرة من الهبوط في تونس، موجة استنكار من قبل ركابها.

وكانت السلطات التونسية، قد أعلنت مؤخرا عن إجراءات استثنائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تضمنت تعليق الصلاة في المساجد، وإلغاء كل التجمعات وإغلاق المقاهي.

وقال رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، إن حكومته قررت إغلاق الحدود البحرية التونسية كليا، وتعليق الرحلات الجوية مع إيطاليا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه تقرر الإبقاء على رحلة جوية واحدة تربط تونس بفرنسا، ورحلة أسبوعية واحدة مع مصر وألمانيا وإسبانيا.

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وشدد الفخفاخ على ضرورة إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي، ابتداء من الساعة الرابعة مساء يوميا، إضافة إلى تعليق صلاة الجماعة، بما فيها صلاة الجمعة.

وأضاف أنه تقرر إجراء كل المقابلات الرياضية دون حضور الجمهور، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات سوف تبقى لغاية 4 أبريل/ نيسان المقبل 2020، ويمكن تمديدها.

وأشار الفخفاخ، إلى أنه تقرر كذلك إغلاق جميع رياض وحضانات الأطفال والمدارس الخاصة لغاية يوم 28 مارس/ آذار الجاري 2020.

وسجلت السلطات الصحية التونسية حتى الآن 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما يخضع حوالي 4 آلاف شخص للحجر الصحي.