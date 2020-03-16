الصومال تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الصومالية، اليوم الإثنين، أن الصومال سجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، بعد أن ثبتت إصابة شخص كان في الحجر الصحي.

وقالت الوزيرة فوزية أبيكار نور، على تويتر، ”بعد الحجر الصحي وإجراء فحوص على أربعة صوماليين قدموا من الصين، الأسبوع الماضي، نؤكد ثبوت إصابة أحدهم بفيروس كورونا.. الوزارة تعمل على احتواء المرض“.

وكانت وزارة الطيران والنقل الجوي الصومالي، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى الصومال لمدة 15 يوما كاجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وقال وزير الطيران والنقل الجوي محمد عبدالله صلاد في تصريح متلفز، إنه بعد اجتماع وزاري عاجل للبحث عن إجراءات احترازية لفيروس كورونا، توصلت الحكومة الصومالية إلى قرار وقف جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى الصومال اعتبار من الخميس المقبل لمدة 15 يوما.

وأضاف الوزير أن قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية سيكون على مستوى البلاد، حيث سيشمل القرار أيضا طائرات الركاب والشحن.

وأكد الوزير أن القرار يستثني فقط الرحلات للأغراض الإنسانية والخاصة دون ذكر تفاصيل أكثر.