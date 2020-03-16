كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: مرحلة تطوير اللقاحات لـ"كورونا" بدأت والنتائج واعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إن مرحلة تطوير اللقاحات لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بدأت والنتائج واعدة، لافتاً إلى أن العمل جار أيضًا على تطوير علاجات للتخفيف من وطأة الأعراض على المرضى.

وأضاف ترامب: أننا "بدأنا في المرحلة الأولى من تجربة لقاح لمواجهة الفيروس، وهذه هي أسرع مرة في التاريخ يحدث فيها هذا الأمر، ونقوم بتطوير أيضاً علاجات للتخفيف من وطأة الأعراض على المرضى". ولفت إلى أن "هذا المرض يمكن احتوائه بحلول يوليو أو أغسطس"، داعياً الطلاب إلى "الدراسة عن بعد، وتجنب التجمعات التي يزيد العدد فيها عن 10 أفراد"، مؤكدًا على أن الولايات المتحدة لا تفكر في الوقت الحالي بفرض حظر للتجول.

كما أكد على أن إدارته سوف تطبق على مدار الأسبوعين المقبلين تعليمات صارمة لمواجهة كورونا.

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