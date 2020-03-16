كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: فرنسا تواجه "حربًا صحية خطيرة" بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الاثنين، إن "بلاده تواجه حربًا صحية خطيرة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19")، داعياً الفرنسيين إلى الإنضمام والتعبئة لأجل تطويق الوباء.

وأضاف ماكرون: أن السلطات الفرنسية قررت تقييد الحركة في البلاد لخمسة عشر يوما، مؤكداً على أنه جرى الاتفاق في الاتحاد الأوروبي على إغلاق الحدود بين دول مجموعة "شينجن".

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وتابع: مخاطبا الفرنسيين "علينا أن نتحلى بحس المسؤولية وروح التضامن حتى نواجه المرض"، موضحاً أن "السلطات اتخذت حزمة من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس مثل تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية، وحث الشركات على تسهيل العمل عن بعد".

كما تعهد بتقديم كافة التدابير اللازمة لأجل حماية الأطفال، قائلًا: إن "مستشفى عسكريا ستجري إقامته في منطقة الألزاس، شمالي البلاد"، معلناً "إغلاق الحدود الفرنسية يبدأ من منتصف يوم غد الثلاثاء بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي".

وسجلت فرنسا أكثر من 6600 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، فيما لقي 127 شخصا مصرعهم من جراء مضاعفات المرض.