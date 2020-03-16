كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعرب عن رفضها التام لمحاولات أمريكا تلطيخ سمعتها بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الصين، مساء اليوم الإثنين، عن رفضها التام للمحاولات الأمريكية بشأن تشويه سمعتها وتلطيخ جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدة على استعدادها للتصدي للإجراءات الأمريكية.

وقال عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن "بعض السياسيين الأمريكيين يواصلوا محاولاتهم لتشويه سمعة الصين وجهودها في منع تفشي الفيروس والسيطرة عليه، مما يثير سخط الشعب الصيني واستنكاره".

وأضاف جيتشي: أن "الجانب الصيني يعلن للجانب الأمريكي أن أي نية للتشهير وتشويه سمعة الصين لن تنجح، وأي أعمال من شأنها الإضرار بمصالح الجانب الصيني سيتم الرد عليها من بكين"، لافتة إلى أن الصين "تحث الولايات المتحدة على تعزيز التعاون مع الصين والمجتمع الدولي من أجل ضمان الأمن الدولي في مجال الصحة العامة، وعلى أساس مصالح وإرادة شعبي البلدين".

وقامت الولايات المتحدة، في وقت سابق من مساء اليوم، بإبلاغ الصين عن اعتراضها بشأن الاتهامات الموجهة إليها بشأن انتشار فيروس "كورونا". Advertisements وقال بومبيو: إن "اتهامات الصين بشأن نشر أمريكا فيروس كورونا غير منطقية وغير صحيحة بالمرة"، محذراً الصين من نشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا. وجاء ذلك عقب أن تحدّث مسؤول صيني في بكين عن مؤامرة تشير إلى تورّط الولايات المتحدة الأمريكية في انتشار الفيروس.