كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تصدر عقوبات جديدة لمن يخالف قرارات "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الإثنين، معاقبة كل من يخالف القرارات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بـ"الحبس أو الغرامة أو الاثنين معًا".

كما قرر مجلس الوزراء، تغليظ العقوبة على من يخالف القرارات المتعلقة بفيروس كورونا بـ"الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 الف دينار ولا تزيد عن 30 الف دينار".

واستحدث حكماً بالقانون يقضي بـ"معاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية، وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عندي مقصود بالحبس لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لتنقل عن 10 آلاف دينار كويتي"، مقرًا بزيادة ميزانية الوزارات لتغطية الاحتياجات الطارئة لمواجهة كورونا.

وقالت وزارة الصحة الكويتية: إن "عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 9 حالات، في حين سُجل 8 حالات جديدة"، موضحة أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل إلى 112 حالة.

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