أمريكا: وضع وزير الدفاع ونائبه في الحجر الصحي بسبب "كورونا"

وكانت وكالة "أسوشيتد برس"، قد قالت في وقت سابق من مساء اليوم، إن "الولايات المتحدة أجرت أول اختبار للقاح فيروس كورونا"، مفيدة بأن العلماء في معهد "كايزر للبحوث الصحية" في مدينة سياتل الأمريكية بدأوا دراسة في مرحلتها الأولى للقاح محتمل لـ"كورونا"، تم تطويره في وقت قياسي بعد انتشار الفيروس في العالم.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الاثنين، وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي بسبب الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أنه "تم وضع الوزير ونائبه في الحجر الصحي بعد إصابة 36 من موظفي الوزارة بالفيروس".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد سجلت نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع أنحاء العالم وفارق الحياة 343 شخصا.

وسجلت الولايات المتحدة، 3000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع تحذيرات من تغير الحياة في أمريكا بالتزامن مع مواجهة تفشي المرض.

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هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.