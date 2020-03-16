كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تعترض بقوة على اتهامات الصين لها بشأن "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، بإبلاغ الصين عن اعتراضها بشأن الاتهامات الموجهة إليها بشأن انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو: إن "اتهامات الصين بشأن نشر أمريكا فيروس كورونا غير منطقية وغير صحيحة بالمرة"، محذراً الصين من نشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا.

وجاء ذلك عقب أن تحدّث مسؤول صيني في بكين عن مؤامرة تشير إلى تورّط الولايات المتحدة الأمريكية في انتشار الفيروس.

كما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن "بومبيو أكد في محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانج جيشي على أن "الوقت ليس مناسبًا لنشر معلومات مضللة وشائعات غريبة وإنما لآن توحد كل الأمم جهودها من أجل مكافحة هذا التهديد المشترك".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، قد قال يوم الخميس الموافق 12 مارس الجاري، إن "الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررًا بسبب الفيروس"، وفقًا لما نقله موقع "روسيا اليوم". Advertisements وذكر تشاو لي جيان، في تغريدة بالإنجليزية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".