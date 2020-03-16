كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تعترض بقوة على اتهامات الصين لها بشأن "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، بإبلاغ الصين عن اعتراضها بشأن الاتهامات الموجهة إليها بشأن انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).
وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو: إن "اتهامات الصين بشأن نشر أمريكا فيروس كورونا غير منطقية وغير صحيحة بالمرة"، محذراً الصين من نشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا.
وجاء ذلك عقب أن تحدّث مسؤول صيني في بكين عن مؤامرة تشير إلى تورّط الولايات المتحدة الأمريكية في انتشار الفيروس.
كما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن "بومبيو أكد في محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانج جيشي على أن "الوقت ليس مناسبًا لنشر معلومات مضللة وشائعات غريبة وإنما لآن توحد كل الأمم جهودها من أجل مكافحة هذا التهديد المشترك".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، قد قال يوم الخميس الموافق 12 مارس الجاري، إن "الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررًا بسبب الفيروس"، وفقًا لما نقله موقع "روسيا اليوم".
وذكر تشاو لي جيان، في تغريدة بالإنجليزية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".
هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.
وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.