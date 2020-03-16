كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أمريكا تعلن إجراء أول تجربة للتوصل إلى لقاح ضد "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، عن إجراء أول تجربة على البشر للتوصل إلى لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت "أسوشيتد برس": إن "الباحثين حقنوا أول لقاح تجريبي فيروس كورونا في جسد مدير عمليات في شركة تقنية صغيرة"، موضحة أن "3 متطوعين آخرين تلقوا اللقاح التجريبي اليوم"، لافتة إلى أن الاختبار سيجرى على 45 متطوعا وستقدم جرعتين كل شهر على حدة.

هذا وبدأ العلماء في معهد "كايزر للبحوث الصحية" في مدينة سياتل، دراسة في مرحلتها الأولى للقاح محتمل لـ"كوورنا"، تم تطويره في وقت قياسي بعد انفجار الفيروس من الصين وانتشر في الكرة الأرضية، حسب ما نقلت "أسوشيتد برس". وصرحت رئيسة دراسة كايزر الدائمة الدكتورة ليزا جاكسون: "نحن فريق فيروس كورونا الآن، والكل يريد أن يفعل ما بوسعه في هذه الحالة الطارئة".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد سجلت نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع أنحاء العالم وفارق الحياة 343 شخصا. Advertisements وسجلت الولايات المتحدة، 3000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع تحذيرات من تغير الحياة في أمريكا بالتزامن مع مواجهة تفشي المرض.