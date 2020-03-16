كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: منظمة الصحة العالمية تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصيب موظف في مقر منظمة الصحة العالمية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مساء اليوم الإثنين، حسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

هذا وزار الشخص المصاب مبنى منظمة الصحة العالمية آخر مرة يوم الخميس الموافق 5 مارس الجاري، وبدأ تظهر عليه الأعراض في عطلة نهاية الأسبوع، وأن الشخص المصاب معزول ذاتياً ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بحسب ما قال المصدر للوكالة.

كما لفت المصدر إلى أن "الأعراض لم تظهر بعد على أي من الأشخاص الذين اتصلوا مباشرة بالمصاب، وأرسلت الصحة العالمية عدد من المعلومات إلى جميع الوكالات الدولية الموجودة بجنيف، تفيد بأن المنظمة بدأت في تحديد جميع المخالطين للمصاب".

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