كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحثات "إماراتية - أردنية" بشأن جهود مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الإثنين خلال اتصال هاتفي، مع ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها على المستويات كافة.

وتناول محمد بن زايد وعبدالله الثاني، جهود الإمارات والأردن في التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وسبل التعاون بينهما في هذا المجال، وآخر المستجدات الخاصة بانتشار الفيروس في المنطقة والعالم.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، على دعم الإمارات للأردن لمواجهة الفيروس، متمنيًا السلامة للشعب الأردني والشفاء العاجل للمصابين.

هذا وثمن ملك الأردن، المواقف المقدرة دائمًا لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبًا، مشددا على وقوف الأردن الدائم إلى جانب الأشقاء الإماراتيين.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض عقب تلقي الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الإمارات 26 حالة.

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كام أعلنت وزارة الصحة الأردنية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 15 حالة، بعد اكتشاف حالتين جديدتين في مستشفى الملك عبدالله في إربد، موضحة أن المستشفى ينتظر نتائج 60 عينة لأشخاص خالطوا المصابين بالفيروس.

وقالت الصحة الأردنية: إن "وضع الحالات مستقر وجميعها قادمة من خارج الأردن وأغلبها من دول الاتحاد الأوروبي".