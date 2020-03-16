بنك المغرب يُطمئن المغاربة: أخذنا كل الاحتياطات ونسقنا مع الأبناك لتزويد الشبابيك بالعملة

أعلن بنك المغرب عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير السيولة الكافية لتغطية الإحتياجات اللازمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وكشف البنك في منشور تواصلي أن أنه أخذ بعين الإعتبار الوضع الحالي فإنه عمل على توفي ما يكفي من العمل الإتمانية لتغيطية كافة الإحتياجات على الصعيد الوطني كما قام بالتنسيق مع القطاع البنكي حتى يتم تزويد البابيك البنكية الأوتوماتيكية بالعملة الإتمانية بشكل مستمر بما يستجيب لحاجيات المواطنين.

وكان موقع “اليوم 24” قد توصل بمعطيات من عدد من المدن تفيد بوقوع أزمة سيولة بعدد من الشبابيك الخاصة بعدد من البنوك لاسيما في مدينتي الدار البيضاء والرباط، الأمر الذي نقلناه إلى مسؤولي بنك المغرب.