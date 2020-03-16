الولايات المتحدة.. إجراء اول اختبار سريري للقاح مضاد لفيروس كورونا

تلقت أول مشاركة في اختبار سريري للقاح مضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية جرعة تجريبية، صباح اليوم الإثنين، وفق ما أفادت به وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤول حكومي.

وتمول المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة الاختبار الذي يجرى في معهد كايزر الدائم لبحوث الصحة في مدينة سياتل، عاصمة ولاية واشنطن التي سجلت غالبية الوفيات جراء الإصابة بالفيروس.

وسيشمل اختبار اللقاح الذي طورته بشكل مشترك كل من المعاهد الوطنية للصحة وشركة مودرنا، 45 متطوعا شابا من الأصحاء، بجرعات مختلفة.

ووفقا لمسؤولي الصحة، فإن التحقق من نجاح أي لقاح محتمل سيستغرق ما بين سنة و18 شهرا.