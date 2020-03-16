دوزي يعلق جميع حفلاته وأنشطته ويشجع الجمهور على البقاء في المنازل وارتداء القفازات – فيديو

كشف الفنان عبد الحفيظ الدوزي، أمس الأحد، أنه علق جميع حفلاته، وسهراته، التي كانت مبرمجة في الفترة المقبلة، موضحا أنه اختار القيام بحجر منزلي في هذه الفترة جراء خطر فيروس كورونا.

ونشر الدوزي على حسابه في فايسبوك مقطع فيديو، يخبر فيه جمهوره بأنه علق لقاءاته بهم في الحفلات، مؤكدا أنه قرر لزوم منزله، مشجعا جمهوره على اتخاذ الخطوة نفسها.

ودعا الدوزي جمهوره إلى استخدام القفازات في حالة خروجهم، مشددا على ضرورة وقاية الأفراد لأنفسهم ضد الفيروس.

وقدم الدوزي، باعتباره فنانا معروفا، وجبت عليه المساهمة في نشر التوعية، بعض النصائح إلى جمهوره من أجل حرص كل شخص على وقاية نفسه.