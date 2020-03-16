قال إيمانونيل ماكرون، الرئيس الفرنسي، إنه قرر تشديد الإجراءات بداية من الغد عبر تقليص التنقل والتجول في الفضاءات العامة في إطار مكافحة فيروس كورونا.
وأضاف أنه “قرر تشديد الإجراءات بداية من الغد عبر تقليص التنقل والتجول في الأماكن العامة لمدة 15 يوما”.
وتابع المتحدث “قررنا تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية، والحد من تنقلات المواطنين لمدة 15 يوماً للتخفيف من انتشار فيروس كورونا”.
وأضاف الرئيس الفرنسي بأن “أي خرق للإجراءات الجديدة لتحديد التنقل في فرنسا وأي خرق للقواعد المشددة سيعاقب مرتكبه”
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. الرئيس الفرنسي يُعلن تقييد الحركة لمدة 15 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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