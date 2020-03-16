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ماكرون: فرنسا في حالة حرب لمواجهة فيروس كورونا

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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إيمانويل ماكرون

وأضاف ماكرون، اليوم الاثنين: "نحن في حالة حرب وأنا أدعو كل المسؤولين والشعب الى الاتحاد في مواجهة ، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)".

ولفت ماكرون إلى أن الجيش الفرنسي سيساعد في إدارة الأزمة الصحية لمواجهة فيروس كورونا في بعض المناطق.

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