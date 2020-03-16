شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: فرنسا في حالة حرب لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل

إيمانويل ماكرون

وأضاف ماكرون، اليوم الاثنين: "نحن في حالة حرب وأنا أدعو كل المسؤولين والشعب الى الاتحاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)".

ولفت ماكرون إلى أن الجيش الفرنسي سيساعد في إدارة الأزمة الصحية لمواجهة فيروس كورونا في بعض المناطق.

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