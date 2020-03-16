الإمارات تطلب من مواطنيها مغادرة 4 دول

الإثنين 16 مارس 2020

صورة أرشيفية

طالبت دولة الإمارات عبر سفاراتها، المواطنين المتواجدين في أربع دول بمغادرتها.



الدول الأربع هي فرنسا وأذربيجان وأوكرانيا ومولدوفا، وذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية وغلق المعابر الحدودية ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

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وكانت سفارة الإمارات في نيودلهي قد دعت المواطنين إلى عدم السفر إلى جمهورية الهند في الوقت الراهن، تنفيذا للتوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أمس الأحد، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع الإجمالي بالدولة إلى 98 حالة إصابة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، مساء أمس الأحد، تم تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الأخيرة، في جميع أنحاء العالم، ووفاة 343 شخصا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.