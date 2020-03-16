- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: سنقدم الدعم لإيران رغم ضغوط العقوبات الأمريكية والان مع التفاصيل
الإثنين 16 مارس 2020
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو ستقدم المساعدة لإيران وسط ضغوط العقوبات الأمريكية المستمرة وانتشار فيروس كورونا المستجد
وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان له أن السياسة الأمريكية اللاإنسانية تجاه إيران، التي تمر بفترة صعبة على خلفية فيروس كورونا، تسبب الأسف والقلق الشديد لروسيا.
وأضاف البيان "تطالب موسكو، في ظروف انتشار فيروس كورونا في إيران، الولايات المتحدة برفع العقوبات عن طهران".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: سنقدم الدعم لإيران رغم ضغوط العقوبات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.