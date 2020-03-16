إيران تقر عقوبة من يخفي إصابته بكورونا

الإثنين 16 مارس 2020

صورة أرشيفية

قررت السلطات القضائية الإيرانية، الإثنين، إنزال عقوبة السجن لمدة عام واحد لمن يخفي إصابته بفيروس كورونا المستجد عن الجهات الطبية، وسط تزايد معدلات الإصابة في البلاد.



وقال مدير الوقاية الأمنية بالجهاز القضائي الإيراني، رضا مسعودي فر، لوكالة أنباء ”إيلنا“ المحلية، إن ”من يخفي إصابته بفيروس كورونا سيواجه عقوبة بالسجن لمدة عام“.

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وأضاف بأن ”عدم الامتثال لتوصيات الوقاية من فيروس كورونا باعتباره تهديدًا للصحة العامة جريمة جنائية يحاسب عليها القانون“، مشيرا إلى أن ”الإجراءات ضد الصحة العامة وإخفاء الإصابة بهذا الفيروس ستكون السجن لمدة عام“.

وبين بأن ”الأشخاص الذين لا يتخذون تدابير وقائية، مثل الحجر الصحي أو الوصول إلى المراكز الطبية، التي على دراية بمرض فيروس كورونا وقد يتسببون في نشره بين الآخرين، قد يخضعون أيضًا للعقوبات التي ينص عليها القانون“.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الإيرانية إنه ”تم تسجيل 1053 إصابة جديدة و129 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية“.

وأشارت إلى أن ”عدد المصابين بهذا الفيروس ارتفع إلى 14991 والضحايا إلى 853″، منذ تفشي الفيروس في إيران في 19 من فبراير الماضي“.