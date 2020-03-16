شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: مرحلة تطوير اللقاحات لفيروس "كورونا" بدأت والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامي اليوم الاثنين إن بلاده بدأت بتجرية لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد ونطور علاجات للتخفيف من الأعراض. جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب دعا فيها الأمريكيين لإيقاف الاجتماع في مجموعات من 10 أشخاص أو أكثر. كما طلب منهم التوقف عن السفر وتناول الطعام بالمطاعم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: مرحلة تطوير اللقاحات لفيروس "كورونا" بدأت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.