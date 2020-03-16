شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الممثل البريطاني إدريس إلبا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال الممثل البريطاني إدريس إلبا إن فحصا طبيا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال إلبا، نجم فيلم "أفنجرز: إنفينيتي وور" (المنتقمون : الحرب اللانهائية)، على تويتر إنه لا يعاني أي أعراض حتى الآن لكنه سيعزل نفسه عن الآخرين.

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