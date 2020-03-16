شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يغلق المطارات باستثناء الشحنات الإنسانية والتجارية والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث اليوم الاثنين إن السودان قرر إغلاق كل المطارات والمعابر البرية باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري للبضائع بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يغلق المطارات باستثناء الشحنات الإنسانية والتجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.