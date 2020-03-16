منظمة الصحة العالمية: أوروبا باتت الآن بؤرة تفشي وباء فيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة إن أوروبا باتت الآن بؤرة تفشي وباء فيروس كورونا «كوفيد - 19»، الذي حصد أرواح خمسة آلاف في جميع أنحاء العالم، واصفة الأمر بأنه «منعطف مأساوي». وذلك خلال مؤتمر صحفي أجراه اليوم مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس.

وأشار إلى أن عدد الحالات التي تسجل في أوروبا يومياً يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.

وأضاف «إن المنظمة ستدشن خطة استجابة وتضامن لمكافحة المرض».

وسيتيح هذا للأفراد والمنظمات المساعدة في تمويل شراء الكمامات والقفازات والسترات والنظارات الطبية للعاملين في المجال الصحي بالإضافة إلى معدات التشخيص والاستثمار في البحث والتطوير، بما في ذلك في مجال اللقاحات.

ودعا تيدروس الدول إلى «التحقق من كل حالة وعزلها وإخضاعها لفحص ومعالجتها»، مبيناً أن إلغاء المناسبات والأحداث الرياضية سيساعد على خفض انتشار الفيروس.

وأوضح أن 5 آلاف شخص توفّوا من بين أكثر من 140 ألفا أصيبوا بـ«كورونا الجديد» حول العالم، مطالباً بضرورة تجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين، وتغطية الفم والأنف، وملازمة المنزل لتجنب الفيروس.

