بالصور.. حرق منزل محافظ ذي قار

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن متظاهرين اقدموا على حرق منزل محافظ ذي قار عادل الدخيلي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اقدموا اليوم على حرق منزل منزل محافظ ذي قار عادل الدخيلي وسط الناصرية". واضاف المصدر ان "ذلك ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية اصابات بشرية". Advertisements

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