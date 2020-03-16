لكم من الوقت يعيش فيروس كورونا على الأسطح وفي الهواء؟ (صورة)

كشفت دراسة أميركية جديدة أن Covid-19 أو ما يعرف بفيروس الكورونا، يمكنه البقاء حيّاً لمدة تصل إلى ثلاثة أيام على الزجاجات البلاستيكية. لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هذه الجسيمات لا تزال معدية في هذه الحالة.

تكثر الفرضيات كما الدراسات في هذا السياق، اذ ان الفيروس لا يزال "جديدا" بالنسبة للأطباء والباحثين. وينتشر الفيروس التاجي الجديد إلى حد كبير عبر القطرات والاتصال المباشر بين البشر. ولكن ماذا عن مقابض الأبواب والمفاتيح والحنفيات وما إلى ذلك؟

منذ بداية الأزمة، لم يبد مسؤولو الصحة العالميون أبدًا أي مخاوف خاصة بشأن التلوث من الأشياء. فهل انتقال العدوى يتم عبر الأوراق النقدية؟ الخطر في هذه الحالة "منخفض جداً". وعن طريق الرسائل البريدية من الصين؟ "ضعيف للغاية".

اختبر باحثو علم الفيروسات درجة مقاومة Covid-19 على مختلف الأسطح في المختبر. وأظهرت النتائج أن هذا الفيروس يبقى على قيد الحياة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام على البلاستيك والفولاذ، وحتى 24 ساعة على الكرتون والورق، و4 ساعات على الحديد. أما الجسيمات المتداخلة في الهباء الجوي فيمكن أن تبقى متواجدة لمدة ثلاث ساعات.

هذه النتائج، التي تنتظر المصادقة عليها من قبل النظراء، تدفع الباحثين للقول أن انتشار الفيروس وانتقاله عن طريق الجو والأجسام أمر "معقول" جدا.

الجدير ذكره أن هذه التقديرات تتماشى تماما مع البيانات التي تم جمعها خلال أزمة فيروس "السراس" وهو فيروس انتشر عام 2003. في ذلك الوقت، كان الوباء ينتشر بشكل رئيسي بين البشر، وليس عبر العناصر الطبيعية الخارجية.

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لا دليل على الإصابة بالعدوى من خلال لمس الأشياء

علاوة على ذلك، فإن ثبات الجسيمات لا يعني بأي حال أنها لا تزال معدية. فوجودها لا يعني أنها ملوثة. بعد بضع ساعات من وجود الفيروس على الأسطح، سينخفض معدل نشاط الخلايا، وبالتالي ينخفض خطر العدوى بشكل كبير، وفقًا للدراسة نفسها.

وبالتالي ثمة فرضيات حول امكانية التلوث غير المباشر، أي الاصابة بهذا الفيروس بطريقة غير مباشرة من خلال لمس الأشياء والأسطح الملوثة، ولكن لا يوجد دليل حتميّ ونهائي حتى الآن.

في أوائل شهر آذار، افترض العلماء الصينيون أيضًا انه من الممكن انتقال الفيروس وتفشيه بطريقة غير مباشرة، بعد التحقيق في مجموعة من الأفراد الموجودين في طوابق مختلفة من المبنى نفسه، والذين لم يتواصلوا أبدًا مع بعضهم البعض. خلصت النتائج بإصابتهم بالعدوى بشكل إيجابي في الفترة نفسها. ونشر عمل العلماء الصينيون في مجلة الأمراض المعدية الناشئة (Emerging Infectious Diseases).

في ظل عدم وجود تنبيهات واضحة، تركز سلطات الصحة العالمية استراتيجية الوقاية الخاصة بها على الانضباط وقواعد الابتعاد الاجتماعي عن التجمعات البشرية.

أما بالنسبة للأسطح التي يحتمل أن تكون ملوثة، فمن المستحسن استخدام المبيض لتنظيفها بشكل مستمر تفاديا للاصابة بالفيروس. الجرعة التي حددتها وكالة الصحة الفيدرالية الأميركية (CDC): أربع ملاعق صغيرة لكل لتر واحد من الماء.