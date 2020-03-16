بالوثيقة.. عشر نقابات تدعو رئيس الجمهورية لتكليف السوداني برئاسة الحكومة

تنشر الخليج 365، بالوثيقة دعوة من عشر نقابات بينها نقابة الصحفيين العراقيين لرئيس الجمهورية لتكليف محمد شياع السوداني برئاسة الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص الوثيقة:

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