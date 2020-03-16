خلية الأزمة تنفي قيام طائرات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس كورونا

وقال عضو خلية الأزمة سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لا صحة لما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول قيام طائرات عسكرية خاصة برش مبيدات ضد فيروس كورونا".

ودعا معن الى "اخذ الحيطة والحذر من تناقل الاخبار المفبركة وأخذ المعلومات والاخبار من المصادر الموثوقة والرسمية خاصة في الفترة الحالية".