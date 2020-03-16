خلية الأزمة تنفي قيام طائرات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس كورونا

نفت خلية الأزمة، الاثنين، قيام طائرات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس كورونا في انحاء العراق.
ودعا معن الى "اخذ الحيطة والحذر من تناقل الاخبار المفبركة وأخذ المعلومات والاخبار من المصادر الموثوقة والرسمية خاصة في الفترة الحالية".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت خبراً مساء اليوم الاثنين، مفاده قرب قيام مروحيات عسكرية خاصة برش مبيدات ضد فايروس كورونا في سماء جميع أنحاء البلاد.
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