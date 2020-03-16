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خلية الأزمة تنفي قيام طائرات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس كورونا

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نفت خلية الأزمة، الاثنين، قيام طائرات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس في انحاء العراق.
وقال عضو خلية الأزمة سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لا صحة لما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول قيام طائرات عسكرية خاصة برش مبيدات ضد فيروس كورونا".

ودعا معن الى "اخذ الحيطة والحذر من تناقل الاخبار المفبركة وأخذ المعلومات والاخبار من المصادر الموثوقة والرسمية خاصة في الفترة الحالية".

 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت خبراً مساء اليوم الاثنين، مفاده قرب قيام مروحيات عسكرية خاصة برش مبيدات ضد فايروس كورونا في سماء جميع أنحاء البلاد.

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