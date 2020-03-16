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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماكرون: فرنسا في حالة حرب لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
الخليج 365
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه بداية من منتصف يوم غد الثلاثاء، سيتم الحد بشكل كبير من تحركات المواطنين وذلك لمدة 15 يوما على الأقل.
وأضاف ماكرون، اليوم الاثنين: "نحن في حالة حرب وأنا أدعو كل المسؤولين والشعب الى الاتحاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)".
ولفت ماكرون إلى أن الجيش الفرنسي سيساعد في إدارة الأزمة الصحية لمواجهة فيروس كورونا في بعض المناطق.
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